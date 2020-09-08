Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Afyonkarahisar kampını tamamlayan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Denizli'de yaptığı antrenman ile devam ettirdi.

Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve koşu ile başlarken pas çalışmaları ile devam etti.

Gerçekleştirilen idmanda yeni transferler çalışmalarına başladı.

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