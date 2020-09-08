Cenk Gönen: "İyi futbol oynayan bir Denizlispor izletmek istiyoruz"

Denizlispor'un kalecisi Cenk Gönen, "İyi bir futbol oynayan ve sahada istediklerini sahaya yansıtan göze hoş gelen bir Denizlispor izletmek istiyoruz" dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeşilsiyahlı takımın file bekçisi Cenk Gönen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki eldiven, "Süper Lig'e başladığım A Milli Takım'a ilk seçildiğim takımıma Denizlispor’uma geri döndüm. Denizlispor gayet güzide bir kulüp ve burada olmaktan dolayı mutluyum. Hocamız bildiğiniz gibi dünya çapında bir isim. Hem futbol kariyeri hem de teknik direktörlük kariyeri ile futbolun bütün dinamiklerine hakim bir insan, kendisi ile kısa bir sürede yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Bizden istenilen oyun sistemini oturtmaya çalıştık, tabi ki de 12 maç geçtikten sonra yeni arkadaşlarımızın da katılımı ile iyice oturmuş bir Denizlispor, iyi bir futbol oynayan ve sahada istediklerini yansıtan göze hoş gelen bir Denizlispor, izletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"İlk profesyonel takımım, ilk maçlarımı oynadığım takım"

Futbol hayatına ilk başladığı takım olan Göztepe ile sezona başlayacak olmasını değerlendiren deneyimli file bekçisi, şu ifadelere yer verdi:

"Göztepe maçı benim için ayrıca enteresan önemli bir maç çünkü doğup büyüdüğüm semtinin Gürsel Aksel Stadı'nda kaleci oldum. Antrenmanlarımı o sahada yaptım. İlk profesyonel takımım, ilk maçlarımı oynadığım takım, bu açıdan güzel bir karşılaşma olacak. Önemli olan hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtıp puan veya puanlarla Denizli’ye geri dönmek, bunun için var gücümüzle çabalayacağız" diye konuştu.

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