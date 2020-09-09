Denizli'de 2 mahalle karantinaya alındı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde iki mahallenin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı açıklandı.

Çardak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gemiş ve Gemişpınarı mahallelerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı duyuruldu. İki mahallede koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Karantina süresince süt tankerleri, manav, fırın ve bakkallar açık bırakılacak, berber, kuaför salonları, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların, mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çardak Deniz TOKAT

2020-09-09 01:07:37



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