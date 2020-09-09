Denizli’nin 2 mahallesinde korona virüs karantinası Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan iki mahallenin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı duyuruldu.

Çardak Belediyesi, Gemiş ve Gemiş Pınarı mahallelerinde korona virüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararla 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Çardak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Karantina süresince süt tankerleri, manavlar, fırınlar ve bakkallar açık, berber, kuaför, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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