Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi

Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce iki araca ardından orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre;Ozan Yılmaz idaresindeki 20 ADK 937 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce önündeki iki araca çarpan ve sonrasında savrulan otomobil orta refüjde çıkarak birkaç metre sürüklendi. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilde ağır hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yılmaz'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla bir kısmı kapatılan yolu, kullanılamaz hale gelen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açtı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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