Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’in eşi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’in eşi Mustafa Çelik, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Denizli’nin Bozkurt ilçe Belediye Başkanı Birsen Çelik’in eşi Mustafa Çelik bir süre önce kanser teşhisi konularak tedaviye anılmıştı. Geçtiğimiz hafta fenalaşan Mustafa Çelik, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğum bakıma alındı. Sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, cenaze töreni için henüz bir açıklama yapılmadı.

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