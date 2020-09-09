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Günde 8 saat yanan mum 1 ayda ancak yarısına geliyor Mum üreticisi Zengin: “Almanya’nın yanı sıra, Kanada ve Hollanda’ya ihracat hedefliyoruz”

İHA

Günde 8 saat yanan mum 1 ayda ancak yarısına geliyor Mum üreticisi Zengin: “Almanya’nın yanı sıra, Kanada ve Hollanda’ya ihracat hedefliyoruz”

Denizli’de, endüstriyel ürünlerin sanatsal dokunuşlarla butik ürünlere dönüştürüldüğü küp ve silindir şeklinde dekoratif blok mumlar üretiliyor.
Türkiye’nin sayılı dekoratif mum üreticilerinden biri Denizli’de hizmete girdi. Endüstriyel ürünlerin sanatsal dokunuşlarla butik ürünlere dönüştürüldüğü mum üretim alanında, küp ve silindir şeklinde dekoratif blok mumlar üretiliyor. Denizli mumları, kolay kolay erimeme özelliği ve kalitesiyle, dünyanın ünlü mum üreticisi olan Almanya’ya rakip gösteriliyor. Osmanlı sarayları başta olmak üzere, eski medeniyetlerin vazgeçilmez aydınlatma aracı ve aksesuarlarından olan mumlar, günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor. Bulunduğu ortamın havasını değiştiren, evlere ve ofislere şıklık katan dekoratif mumlar artık Denizli’de de üretiliyor. Dekoratif mum imalatına başlayan firmanın kurucusu Anıl Zengin, yerli parafinden ürettikleri küp ve silindir şeklindeki mumların, bilinenlerin aksine kolay kolay erimediğini kaydetti. Mumların dayanıklılık özelliğinin yağ oranı düşük yerli parafinden kaynaklandığını söyleyen Zengin, “Normal mumları güneşi görse bile erirler. Bizim mumlarımız ise dünyanın en dayanıklı mumları. Normal mumlardan farklı olduklarını ağırlıklarından da anlayabiliyorsunuz. Dünyanın en yağsız parafininden üretiliyor. Bu nedenle çok uzun süre yanma özelliğine sahip. Biz deneme amaçlı olarak bir blok mumumuzu günde 8 saat olmak üzere yanık bıraktık, 1 ayda yarısından biraz fazlası ancak eridi” diye konuştu.

“Almanya’nın yanı sıra, Kanada ve Hollanda’ya ihracat hedefliyoruz”
Dünyada en iyi mumların Almanya’da üretildiğini ve Almanya’nın dünya mum piyasasında söz sahibi olduğunu belirten Zengin, “Biz Denizli’nin tek, Türkiye’nin sayılı dekoratif mum üreticilerinden olarak Almanya kalitesinde, hatta daha iyi mum üretiyoruz. Aracı firma ile Almanya’ya gönderdiğimiz ürünler orada çok övgü aldı. Almanya’nın yanı sıra, Kanada ve Hollanda’ya ihracat hedefliyoruz. Üretimde seri imalatta 3 boy silindir, 3 boy küp olmak üzere 6 tane özel kalıbımız var, kalıplara dökerek mumları hazırlıyoruz. Onun dışında cam dökümlerimiz, abajur, mermer gibi özel çalışmalarımız var. Mumlar şekil alıp kalıptan çıktıktan sonra, firmamız bünyesinde çalışan tasarımcılarımız mumlarımızın desen, tasarım ve süslemelerini yapıyorlar. Özellikle mobilyada dünya moda trendlerini takip ederek yeni tasarımlar oluşturuyoruz. Mum boyamada ise güvenlik sertifikalı kanserojen özelliği olmayan boyalar kullanıyoruz. Mumlarımız dekoratif olarak çok beğenildiği için promosyon amaçlı da kullanılıyor. Firmalar sınırsız renk ve desen seçeneği ile kendilerine özel mum üretimi yaptırarak, müşterilerine dağıtıyorlar” dedi.

“Parafinin içine Adaçayı, Türk kahvesi ve sirke koyuyoruz”
Avrupa’da ve dünyada mum kültürünün bizden farklı olduğunu ifade eden Zengin, müşterinin en pahalı, en özel tasarım mumu alsa dahi evine geldiğinde yaktığını söyledi. Türkiye’de mumların genellikle yakılmayıp dekoratif obje olarak kullanıldığını belirten Zengin, “Uzun yanma özelliğine sahip dayanıklı mumlarla, müşteriye mumu yakma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Yanan mumların fonksiyonel olması için, üretim sürecinde parafinin içine Adaçayı, Türk kahvesi ve sirke koyuyoruz. Adaçayının rahatlatıcı bir özelliği var, Türk kahvesi sivrisinekleri uzak tutuyor, sirke ise tüm kokuları içine hapseden bir özelliğe sahip” ifadeleriyle anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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