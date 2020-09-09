Kızılcabölükspor'da Kıvanç yuvaya döndü



DENİZLİ, (DHA)MİSLİ.com 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde 2. Lig ekibi Eyüpspor'dan 27 yaşındaki eski oyuncusu Kıvanç Salihoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kanatlarda görev alan ve geçen sezon Eyüpspor'da 9 maçta 1 gol, 4 asistle oynayan Kıvanç, 2014-15 ve Play-Off deneyimi yaşadığı 2015-16 sezonlarında sarı-kırmızılı formayı terletmişti.

"Yeniden Kızılcabölükspor forması giyeceğim için çok sevinçliyim" diyen tecrübeli oyuncu, "Burası benim yuvam. Osman Duran başkanım çağırınca hiç düşünmeden geldim. Kızılcabölükspor benim için bambaşka bir kulüp. Elimden geleni yaparak takımıma katkı sağlayacağım" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-09-09 13:52:16



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