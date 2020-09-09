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Denizli Basket başvuru evraklarını tamamladı

DHA

Denizli Basket başvuru evraklarını tamamladı


DENİZLİ, (DHA) - BASKETBOL Federasyonu (TBF), Teksüt Bandırma'nın çekilmesi sonrası ING Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) katılmak isteyen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarına 18 Eylül'e kadar ek süre verirken Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, teminat mektubu dahil şartları yerine getirerek evraklarını hazırladı. Daha önceki başvurusu teminat mektubu şartını yerine getirmediği için kabul edilmeyip Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz eden, bu süreçte TBF yönetimiyle karşılıklı açıklamalarla polemik yaşayan Denizli temsilcisinde yönetimle birlikte basın toplantısı düzenleyen Başkan Veli Deveciler, "Tüm şartları karşıladık, süreci ve takdiri Türkiye Basketbol Federasyonu´na bırakıyoruz" dedi.
TBL'de koronavirüs salgınıyla yarıda kalan geçen sezonu ikinci bitirip ek sürede BSL'ye katılmak için avantajlı olan Fethiye Belediyespor da başvuru evrakları için hazırlığını sürdürürken Deveciler, basın toplantısında, "Bizler Denizli'de basketbolun gelişmesi, ilimizde oynanması ve bunun için hedeflenen noktalara gelinmesi için çaba sarf ediyoruz. İlk başvuru sürecinde teknik olarak adlandırdığımız, hukuki olarak adlandırdığımız hatalar oldu. Hataların mercii hukuki kurumlardır. Sonuç olarak buradaki düzenlemenin yanlış olduğu, bizim başvuru talebimizin reddinin hatalı olduğuna Tahkim Kurulu tarafından karar verildi" dedi.
"Netice itibariyle her şeyi doğru yaptığımız ortaya çıktı" diyen Deveciler, "Buradaki teknik eksiklik, hiç kimseye bir becerisizlik ya da ona benzer laflarla itham edilecek durum değildir. Bu teknik bir sorundur ve hukuki olarak giderilmiştir. Bundan sonraki aşamada TBF yeni bir duyuru süreci açtı. Bu duyuru sürecine katılmak arzusundayız. Teminat mektubu eksikliğinden söz ediliyordu ancak bize bunun için zaman verilmemişti. Dün itibariyle teminat mektubunu aldık. Bu şartı yerine getirdiğimiz için çok memnunuz. Tüm şartları yerine getirmiş durumdayız. Bugün itibariyle tüm belge ve evraklarımızı Türkiye Basketbol Federasyonu'na sunacağız. Bundan sonraki süreci, takdiri Basketbol Federasyonu'na bırakıyoruz. Layık olduğumuzu düşündüğümüz yerde Süper Lig'de olmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-09-09 14:19:34

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