Sağlıklı beslenme Alzheimer riskini azaltıyor

Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uz. Dr. Can Emre Erdoğan, dengeli beslenme, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durma, egzersiz ve zihni aktif tutacak sosyal etkinliklerin Alzheimer hastalığından korunmada önemli yer tuttuğunu belirtti.



Denizli Devlet Hastanesinin Nöroloji doktorlarından olan Uz. Dr. Can Emre Erdoğan, 130 Eylül Alzheimer ayı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Alzheimer hastalığının yaygın görülen bir demans (bunama) türü olup beyin hücrelerinin azalması ve yıkımına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalık olduğunu açıklayan Erdoğan, düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtilerin yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıktığından bahsetti. Hastalığın ileri evrelere gelmesinin yıllar sürebileceğini belirten Erdoğan, “İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle alzheimerda erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar” ifadelerini kullandı.



“Sağlıklı beslenme riski azaltır”

65 yaş üzeri ve ailede başka alzheimer hastalarının bulunmasının en sık görülen risk faktörleri arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, “Hastalığın oluşma riskini artıran diğer faktörler ise; kronik kafa travmaları, uzun süreli depresyon varlığı, kronik alkol kullanımı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığıdır. Ailesinde Alzheimer öyküsü bulunan fakat henüz hastalığa ilişkin bir teşhis almamış bireylerde sigara kullanımından kaçınmak, hareketli yaşam tarzını benimsemek ve sağlıklı beslenmek gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılması şeklinde önlemler alınmalıdır. Birtakım nöropsikolojik testler, beyin görüntüleme, hasta ve hasta yakınından alınan detaylı öykü ve hastanın muayenesinin bir bütünü ile Alzheimer tanısı konulmaktadır” şeklinde konuştu.



Alzheimer hastalığına ilişkin semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması hakkında önerilerde bulunan Erdoğan, “Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavisi maalesef yoktur. Alzheimer hastalarının ev ortamında gerekli düzenlemeler yapılmalı ve özellikle de yalnız yaşamak zorunda olan hastalar için evde unutkanlığı önleyici ve hatırlamayı kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Bunlar evin belirli yerlerine asılacak notlar veya dikkat çekici işaretler olabilir. Hastanın uyku düzeninin ve beslenmesinin iyi olmasına dikkat edilmelidir. Pandemi döneminde de hastaların kapalı yer kaygılarını azaltmaya çalışmak, hastanın sevdikleri ile sık sık sesli ve görüntülü görüşmesinin sağlanması ve ev egzersizleri ile hastanın keyifli vakit geçirmesini sağlamak sürecin daha rahat geçmesini sağlayacaktır” dedi.

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