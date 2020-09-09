Eski nişanlı, genç kıza dehşeti yaşattı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli'de kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay'ı (25), kaçırıp, 9 gün boyunca zorla tutan, daha sonra da restoran önünde bindiği otomobile tabancayla ateş eden şüpheli Erdem Karadeniz (38) ile suç ortakları Recep Sağlam (45) ve Derya K. (24) bugün jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Önce Cumhuriyet Savcısına ifade veren 3 kişi, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdem Karadeniz ile Recep Sağlam, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Derya K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN
2020-09-09 19:17:59
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