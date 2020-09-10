Cemaat 4 yıldır imama hasret

Denizli’de bulunan Merkez Camisinde ibadet eden vatandaşlar 4 yıldır imam atanmasını bekliyor.

Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde bulunan Merkez Camisinde vatandaşlar 4 yıldır imamsız ibadet ettiklerini söyledi. 1995 yılında hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılan camide 4 yıldır imam olmadığını iddia eden cami cemaati, girişimlerde bulunmalarına rağmen henüz bir imamın tesis edilmediğini dile getirdi. Bir an önce imam hasretinin sona ermesini isteyen vatandaşlar, “Gerekli tüm mercilere başvurduğumuz halde camimize imam tahsisi yapılmadı. Bizler çok şükür Müslüman insanlarız. Bizim de her Müslüman gibi ibadet etme hakkımız var. Yetkililerimizden bir an önce Merkez Camimize imam atanmasını istiyoruz” dedi.

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