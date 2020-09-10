Kazada takla atan otomobil hurdaya döndü

Denizli’de meydana gelen kazada otomobil takla atarak yan durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Meyale Kavşağında meydana geldi. Özkan Cesur yönetimindeki Citroen marka otomobil ile seyir halinde iken Ali Rıza Yumuşak idaresindeki 20 AAT 20 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yumuşak’ın içinde bulunduğu otomobil taklalar atarak yan durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ali Rıza Yumuşak’ı özel aparatlar aracılığıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Özkan Cesur ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. 2 sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.