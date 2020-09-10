Büyükşehir geleceğin yüzücülerini yetiştiriyor Büyükşehir’in havuzları yüzmeye ilgiyi arttırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, il merkezinde ve ilçelerde yaptığı 8 kapalı yüzme havuzu, kentte yüzme sporuna olan ilgiyi arttırdı. Büyükşehir’in ücretsiz yüzme kurslarıyla keşfedilen genç yetenekler, Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nda gelecek müsabakalara hazırlanıyor.

Denizli’de, herkesin spor yapabilmesi için çalışmalar yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni yaparak vatandaşların hizmetine sunmuş, burada verilen ücretsiz spor kurslarında genç yetenekler keşfederek 2015 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nı kurmuştu. Denizli’de yüzme sporuna olan ilginin her geçen gün artması üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il merkezinde 3, ilçelerde ise 4 adet olmaz üzere toplamda 7 adet daha kapalı yüzme havuzu yapılması için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda, Kayıhan ile birlikte İncilipınar, AnafartalarDokuzkavkaklar, ÇakmakKarahasanlı, Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi olmak üzere toplam 8 adet kapalı yüzme havuzu 2018 yılında Denizlililerin hizmetine sunuldu.



Yüzbinlerce kişiye ücretsiz yüzme kursu

Başkan Zolan’ın, “Denizli’de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak” sloganıyla yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana yüzbinlerce kişiye ücretsiz yüzme kursu verdi. 2015 yılında 15 sporcu ile kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yüzme Takımı’ndaki lisanslı sporcu sayısı 88’e ulaştı. Bugüne kadar il, bölge ve Türkiye şampiyonasında dereceler elde eden yüzme takımı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesinin kapalı yüzme havuzlarında pandemi kurallarına uyarak yapmaya devam ediyor. Sporcuların maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymaları sağlanıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz spor kurslarının ise kısa süre içinde başlaması planlanıyor.



"Spor, disiplin, kural ve ekip ruhu demektir"

Ücretsiz olarak verilen kurslarda birçok genç yeteneğin keşfedildiğini ve bu sporcuların Denizli ve Türkiye’yi gururla temsil ettiğini belirten Başkan Zolan, “Özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için gayret ediyoruz. Spor, disiplin, kural ve ekip ruhu demektir. Sağlıklı bir yaşam için spor vazgeçilmezdir. Tesislerimizde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz inşallah yarının sporcuları olacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum, spora yatırımlarımız artarak sürecek” ifadelerini kullandı.



“Hedefim dünya birinciliği”

Büyükşehir’in ücretsiz yüzme kursunda keşfedilerek yüzme sporcusu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten 11 yaşındaki Efe Berk Buhur, “Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzlarında verilen kurslara annemin ısrarı ve kendi isteğimle yazıldım. Daha sonra takıma girdim. Hedefim dünya birinciliği ve Türk Milli Takımı’nda yarışmak. Havuzumuz çok güzel, burayı bizlere kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesine ve Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.