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Denizlispor'da Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir imzayı attı

DHA

Denizlispor'da Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir imzayı attı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor daha önceden anlaşmaya vardığı sol bek Sakıb Aytaç ve sağ bek Özer Özdemir'le resmi sözleşme imzaladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende Sakıb Aytaç ile 1, Özer Özdemir ile 4 yıllık mukavele yapıldı. Törene, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı ve sportif direkötör Burak Özsaraç da katıldı. İmza töreninde konuşan başkan yardımcısı Şanlıkan, "Özer, U21 Milli Takım'ın sağ beki. Transferi için çok uğraş verdik. Kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah A Milli Takım'a da yükselir. Sakıb Aytaç da 9 sezon önce Denizlispor'da forma giymişti. Hem sol hem de sağ bek mevkilerimiz emin ellerde. Transfer sürecinde çok emek harcadık. İnşallah her ikisi de çok iyi performanslar gösterir" dedi.
9 YIL SONRA DÖNDÜ
Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sakıb Aytaç, Denizlispor formasını yeniden giyeceği için mutlu olduğunu belirtti. Deneyimli oyuncu, "Daha önce de Denizlispor'da görev yaptım. O dönem daha genç ve tecrübesizdim. 9 yıl sonra yeniden buraya gelmek nasip oldu. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Daha olgun ve tecrübeliyim. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok çalışarak kulübün hedeflerine ulaşacağız" diye konuştu.
TRANSFER MÜJDESİ
Özer Özdemir ise "Denizlispor'a gelmeyi çok istedim. Transfer sürecinde yöneticilerimizin çok gayreti oldu. İnşallah iyi yerlere geliriz. Hedefimiz çok daha iyi yerlere gelmek" şeklinde konuştu.
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç ise yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, "İlk etapta 2 transfer daha yapacağız. Bir orta saha ve bir de kanat mevkisine oyuncu almak için çalışıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir stoperimiz de yolda" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolculardan görüntü
İmza töreninden görüntü
Başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın konuşması
Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'in konuşması
Sportif direktör Burak Özsaraç'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-09-10 14:31:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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