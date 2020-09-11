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Denizlispor Başkanı Çetin güvenlik tazeledi Başkan Çetin: “1966 yılında sahaya çıktığı formayı yeniden yorumlayacak ve taraftarlarımıza sunacağız” “Biz 3 yılı tamamlayamadık, o kadarına nefesimiz dayanmadı” “Aldığımız bayrak yarışını 1. Lig’deyken Süper Lig’e taşıdık”

İHA

Denizlispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Bugün "Denizlispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirilirken Başkan Ali Çetin tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Başkan Çetin yeni dönem projelerini açıkladı. Başkan Çetin, "Bu sezon seyircisiz oynanacak maçlar sebebiyle taraftarımızdan uzak kalacak olsak da kalplerimiz her zamanki gibi Denizlispor'umuz için atacak" dedi.

Denizlispor Başkanı Çetin güvenlik tazeledi Başkan Çetin: “1966 yılında sahaya çıktığı formayı yeniden yorumlayacak ve taraftarlarımıza sunacağız” “Biz 3 yılı tamamlayamadık, o kadarına nefesimiz dayanmadı” “Aldığımız bayrak yarışını 1. Lig’deyken Süper Lig’e taşıdık”

Denizlispor’un seçimli olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Bugün “Denizlispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı” gerçekleştirilirken Başkan Ali Çetin tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Başkan Çetin yeni dönem projelerini açıkladı. Başkan Çetin, “Bu sezon seyircisiz oynanacak maçlar sebebiyle taraftarımızdan uzak kalacak olsak da kalplerimiz her zamanki gibi Denizlispor’umuz için atacak” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Denizlispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı” düzenlendi. Seçimli kurul toplantısı genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylanması ile başladı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkan Ali Çetin, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Ali Çetin’in yönetim kurulu listesinde Salih Özcan, Can Cesur, Serkan Başbuğ, Kaan Şanlıkan, Ozan Katrancı, Nevzat Yakı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Levent Çaputçu, Yavuz Cinkaya, Fikret Onur, Tolga Erdey, Mehmet Kavak, Hayati Işık ve Taner Atilla yer aldı. Toplantı açılış, yoklama ve Divan Heyeti Seçimi ile başladı. Ardından Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan genel kurul toplantısı tutanaklara imza yetkisi verilmesi ile Kulüp Başkanı Ali Çetin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 20202021 yılı dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olan projelerini açıklayan Başkan Çetin, “Bu sezon seyircisiz oynanacak maçlar sebebiyle taraftarımızdan uzak kalacak olsak da kalplerimiz her zamanki gibi Denizlispor’umuz için atacak. Bu sebeple 20202021 sezonu için belirlediğimiz #yerindolmaz sloganı ve bunu destekleyen projelerimizle tüm Denizli tek yürek olacağız. Şehrimizle daha fazla bütünleşmeyi hedeflediğimiz bu yılda, Denizlispor’umuzun 1966 yılında ilk maçını oynadığı 11 Eylül’ü Dünya Denizlisporlular Günü ilan ettiğimizi duyurmak isterim” dedi.

“Kadın haklarının savunucusu olacağımızı bilmenizi isterim”
Projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çetin, “Denizlispor dijitalleşme yolunda önemli projelerin hazırlığı aşamasındadır. Öncelikle çok yakın sürede Denizlispor Store’daki tüm ürünleri online olarak taraftarlarımızla buluşturacağız. Sosyal medyayı daha yoğun ve aktif kullanacağımız bu yeni dönemde, çok yakın zamanda Youtube altyapısı ile hizmet verecek Denizlispor TV oluşumumuzu hayata geçireceğiz. Değerli basın mensuplarımızın da destekleriyle birlikte Denizlispor TV’yi çok geniş kitlelere ulaştıracağımızı düşünüyorum. Denizlispor olarak bu yıl için hazırladığımız sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, öncelikle kadın haklarının savunucusu olacağımızı bilmenizi isterim. Bunun ilk adımı olarak sezon boyunca oynayacağımız maçlardaki ısınmalara kadına yakışır söylemimizle birlikte pembe formayla çıkma kararı almış bulunuyoruz. Kulüp olarak kadınlarımızın spora ve futbola daha çok katılımcı olduğu günlere hızlıca kavuşmayı diliyoruz. Bu sene kulübümüze gelir getirecek ve taraftarlarımızla daha da bütünleşmemizi sağlayacak birçok projeye imza atacağız” diye konuştu.

“Özel formalarımızdan toplamda 3 milyon 865 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz”
66 bin üye hedefiyle yola çıktıkları dev projeyi yakın zamanda hayata geçirmek üzere vatandaşlarla paylaşacaklarını söyleyen Başkan Çetin, “Kalbi Denizlispor için atan herkesi Denizlispor üyesi olmaya davet ediyorum. Bu projeyle bağlantılı olarak bir banka ile sağlayacağımız özel anlaşmayla üyelerimize birçok avantaj sağlayacak DS Club Kart’ı kullanıma açacağız. Kulübümüze 18 milyon TL civarında gelir sağlayabileceğiz. Denizlispor’umuzun 1966 yılında sahaya çıktığı formayı, o dönemin dokusuna uygun olarak yeniden yorumlayacak ve taraftarlarımıza sunacağız. 1966 adet üretilecek olan bu özel formalarımızdan toplamda 3 milyon 865 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Horoz Scooter Projesi, bağış kumbaraları, büyük Denizlispor çekilişi, dijital koltuk projesi ve yürüteceğimiz tüm bu projeler ile toplamda 25 milyon TL’lik ek gelir amaçlıyoruz. Sözlerime son verirken sosyal medya hesaplarımızın yorumlarının gerçek Denizlispor taraftarı olan herkese açık olduğunu söylemek isterim. Denizlispor taraftarımızdan isteğimiz bize destek olmalarıdır. Onlar bize güvensinler, inansınlar. Biz bu kulübün bir kuruşunu bile sokağa atamayız. Biz bu pandemi sürecinde anladık ki taraftar 12’inci Adam değil 1’inci adam ve desteği çok önemli. Her şeyi geride bırakalım, hep birlikte el ele şehrimizin takımını destekleyelim” ifadeleriyle anlattı.

“Biz 3 yılı tamamlayamadık, o kadarına nefesimiz dayanmadı”
2 yıl önce Mustafa Üstek’in başkanlık döneminden bu bayrağı devir alarak ilk kongreyi yaptıkları gün “Bundan sonra kongreler yılda 3 kere değil, artık 3 yılda bir kere olacak” olduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Biz 3 yılı tamamlayamadık, o kadarına nefesimiz dayanmadı. Burası çok derin bir deniz, ondan dolayı 2 senenin sonunda bizimle beraber yürüyüp, emek vermiş, başkan yardımcılarımızın ve as başkanlarımızın yorulmasından dolayı kongre kararı aldık. Artık daha enerjik, daha fazla mücadele için koşabilecek yol arkadaşlarımızla bir yola çıkmış bulunmaktayız. Öncelikle 2 yılda bizimle beraber canla başla mücadele eden başkan yardımcısı kardeşlerimiz vardı. Engin Şahin, Uğur Coşkun, Mahmut Akarsu ve Ali Fırat’a buradan özellikle teşekkür ediyorum. Taner başkanımızda vardı ama o artık bizimle yeniden yol arkadaşı olduğu için onu eski başkan yardımcısı olarak saymıyoruz” dedi.

“Aldığımız bayrak yarışını 1. Lig’deyken Süper Lig’e taşıdık”
Başkan Çetin, “Bu bir bayrak yarışı, onun için göreve geldiğimiz günden itibaren geldiğimiz günlerdeki kulüp ile bugün ki kulüp arasında bir fark olduğu bariz ortada. Bu şehrin ileri gelenlerinin bize verdiği emekle buralara kadar geldik. Aldığımız bayrak yarışını 1. Lig’deyken Süper Lig’e taşıdık. Bu şehre bundan 10 yıl önceki heyecanı yaşattığımız içinde ayrıca da gururluyuz. Yayıncı kuruluş bizden kestiği için oyuncularımızdan 1’er maaş bağış almaya çalışıyoruz. Onda da belirli bir sonuca kadar geldik” ifadeleriyle anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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