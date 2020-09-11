Velayeti kendisinde olan kızını 2,5 yıldır göremiyor Velayeti kaybeden anne 2,5 yıldır çocuğunu babadan kaçırıyor

Denizli’de yaşayan Uğur Dinçer, velayeti kendisinde olmasına rağmen 2,5 yıldır kızını göremiyor. Yapılan tüm hukuki mücadeleye rağmen evladına kavuşamayan baba Dinçer, “Nerede olduğunu ve ne şartlar altında yaşadığını bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Buldan ilçesinde yaşayan Uğur Dinçer’in eşi Havva Dinçer evden ayrıldı. 3 çocuğu bulunan çiftin en ufak çocukları olan Defne’yi anne Dinçer beraberinde alarak götürdü. Üzerinden 2,5 yıl geçen olayda çiftin boşanma davası devam ederken baba Uğur Dinçer bu süreçte kızını hiç göremedi. 2,5 yıldır kızını göremeyen baba, tüm girişimlerine rağmen sonuç alamadı. Açılan velayet davasının ardından annenin yaşam koşulları gereği pedagog raporları doğrultusunda mahkeme, küçük kızın velayetini geçici olarak baba Uğur Dinçer’e verdi. Burada tüm girişimlere rağmen küçük Defne'nin yeri tespit edilemediği için baba Dinçer evladına kavuşamadı. Kızının eşi tarafından kendisine gösterilemediğini belirten Uğur Dinçer, “2,5 yıldır boşanma aşamasındaki eşim çocuğumu bana göstermiyor. Velayeti bana verildiğine dair. Nerede olduğunu ve ne şartlar altında yaşadığını bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.



“Uğur Dinçer, 2,5 yıldır kızını göremeyen bir baba”

Boşanma davasının devam ettiğini belirten Uğur Dinçer’in avukatı Serap Bağcı ise, “Uğur Bey boşanma davası devam eden ve 2,5 yıldır kızını göremeyen bir baba. Eşi evi terk ederken en küçük çocuklarını yanına alarak, diğer ki çocuğu evde bırakarak ayrılmış. Daha sonrasında boşanma davası başladı. Boşanma davası sürecinde tabi ki velayet konusunda ve kişisel ilişki tesisi konusunda babanın çocuğunu görebilme hakkı için biz taleplerde bulunduk. Fakat araya pandemi girdi. Bu süreçte yargı faaliyetleri durması maalesef bizi de süreç olarak bekletti” ifadelerini kullandı.



"Anneyle görüşerek, sulh ile çözmeye çalıştık"

Küçük Defne’nin babasını görmesi ve mahkeme kararı gereği babaya verilmesi için tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten Avukat Bağcı, “Netice itibariyle pedagog raporundan sonra velayetin geçici olarak babaya bırakılması konusunda karar verildi. Biz gerekeli işlemleri, icra vasıtasıyla, uzlaşma yoluyla direk anneyle görüşerek aslında sulh ile çözmeye çalıştık. Fakat kendisi talepleri kabul etmedi. Mecburen yasal yollara başvurduk. Yaptığımız icra takibi sonucunda çocuğa ulaşamadık. Anne bu konuda bize resmi olarak cevap vermedi. Gerekli olan adımlar atılarak savcılık devreye sokuldu, icra mahkemesinde dosya açıldı. Çocuğun teslimi için yapılması gerekenleri yaptık. Fakat hala daha çocuk babasını göremiyor” diye konuştu.



“2,5 senedir babasını görmedi, belki de hiç tanımıyor”

Küçük kızın babasını tanımadan büyüdüğüne dikkat çeken Bağcı, “Çocuk şu an 3,5 yaşında ama 2,5 senedir babasını görmedi, belki de hiç tanımıyor. Bu Uğur Bey açısından da çok üzücü ve yaralayıcı bir durum. Aynı şekilde çocuğun gelişimi açısından da çünkü babasını tanımadan ve babasıyla hiçbir ilişki kurmadan büyüyen bir çocuğun ilerde de sağlıklı bir birey olması konusunda maalesef boşluklar oluşacağını düşünüyoruz. Bu yüzden biz tüm adımları attık. Artık adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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