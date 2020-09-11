Denizlispor, Göztepe karşılaşması için yola çıktı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir’e yola çıktı. Teknik heyet, personeller ve futbolcular Kovid 19 testlerinden geçerek pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

20202021 sezonunun ilk maçı için hazırlıklarını tamamlayan yeşilsiyahlı ekip Göztepe deplasmanı için İzmir’e yola çıktı. Bugün son antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştiren Denizlispor karayolu ile İzmir’e giderek, konaklayacağı otelde kamp yapacak. 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 20.00’de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Yeşilsiyahlı takım dün teknik heyet, kulüp personelleri ve futbolculara yapılan korona virüs testlerinde ise her an gibi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Denizlispor deplasman kafilesi şu şekilde: Costel Pantilimon, Cenk Gönenç, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Muhammed Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Eren Kıryolcu, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Asım Aksungur, Özgür Çek, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Alihan Kalkan, Muris Mesanovic ve Hugo Rodallega.

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