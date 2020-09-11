Denizlispor’un transfer yasağı sona erdi

Yukatel Denizlispor’da transfer yasağı engeli kalktı. Yeşilsiyahlı ekip tarafından yapılan açıklamada eski Teknik Direktör Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in ödemelerinin yapıldığı açıklandı.

Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde ‘faizleriyle’ birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz” dedi.

Yasağın kaldırılmasının ardından yeşilsiyahlı takım yeni transferlerine lisans çıkarabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.