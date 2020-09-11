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Denizlili genç futbolcu Fransa yolcusu Denizlispor’da başladığı macerasına Fransa'da devam edecek

İHA

Denizlili genç futbolcu Fransa yolcusu Denizlispor’da başladığı macerasına Fransa'da devam edecek

Denizlili 18 yaşındaki genç futbolcu Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille takımına transfer olması bekleniyor. Bugünlere gelmesinde hakkı, emeği olan Fatih Terim'e ve tüm hocalarına, takım arkadaşlarına, Galatasaray ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere teşekkürlerini iletti.
Denizlili genç oyuncu 2012 yılında Denizlispor’un altyapısında başladığı futbol hayatına bugünlerde Fransa’nın Lille takımına transfer olması bekleniyor. 20132014 yılı sezonunda Denizlispor’un altyapısından Galatasaray’a transfer olan Mustafa Kapı, yaklaşık 5 yıldır bulunduğu takımdan ayrılarak Fransa’nın Lille takımına transfer olacak. Lille ekibinde futbol hayatına devam etmesi beklenen 1,75 boyunda olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

“Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım”
Denizlili Mustafa Kapı, genç yaşta başladığı futbol mücadelesinde yanında olanlara teşekkür ederek bir paylaşımda bulundu. Kapı, "Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti. Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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