Destici: Yunanistan ile olan sorun darbecilerin bıraktığı kötü miraslardan bir tanesidir

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1980 darbesinden sonra Yunanistan'ın NATO'ya girmesine müsaade edildiğini belirterek, "Eğer bugün Yunanistan'la bu denli bir problem yaşıyor ve burnumuzun dibindeki adalara dahi savaşmak zorunda kalacak bir pozisyona geliyorsak işte bu geçmiş darbecilerin Türkiye'ye bıraktığı kötü miraslardan sadece bir tanesidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Destici, yapılan son olağan genel kurulda güven tazeleyen İl Başkanı İsmail Karateke ve ilçe başkanlarına plaket takdim etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, bugün 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümü olduğunu belirtti. Türk milletinin darbeye her zaman karşı duracağını vurgulayan Destici, "Biz ordumuzu peygamber ocağı olarak görürüz. Askerimizi her daim başımızın üstünde tutarız. Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmayız. Bütün darbecileri kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Darbelerin Türkiye'ye hiç bir faydası olmadığını belirten Destici, "Bugün 1980 darbesinden sonra o güne kadar NATO'nun üyesi olamayan Yunanistan'a dahi taviz verilerek, şartsız koşulsuz hiçbir karşılık alınmadan NATO'ya girmesine müsaade edilmiştir. Eğer bugün Yunanistan'la bu denli bir problem yaşıyor ve burnumuzun dibindeki adalara dahi savaşmak zorunda kalacak bir pozisyona geliyorsak işte bu geçmiş darbecilerin Türkiye'ye bıraktığı kötü miraslardan sadece bir tanesidir. Ben inanıyorum ki bu millet 15 Temmuz'da göstermiştir ki; artık millet seçtiklerine sahip çıkmaktadır. Darbeye geçit vermemiştir ve bundan sonra da vermeyecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE TERÖRİST SAYISI 500'LERİN ALTINA İNMİŞTİR'

Türkiye'nin yurt içi ve dışında terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele verdiğini ifade eden Destici, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye, Irak'ın kuzeyi, Kandil, İdlib, Libya, Doğu Akdeniz bütün bu noktalarda muazzam bir şekilde hem hudut güvenliğinin sağlanması hem de Türkiye'nin sınırları dışındaki hak ve menfaatlerin korunması noktasında kahramanca mücadele ediyor. İçeride polisimiz, jandarmamız hep birlikte yıldırım operasyonlarımızla birlikte teröristlerin ensesine, kafasına Yıldırım gibi düşmektedir. Türkiye sınırları içinde terörist sayısı gittikçe azalmıştır. 500'lerin altına inmiştir. İnşallah önümüzdeki bu yılın sonuna kadar daha da aşağılara inecektir. Önümüzdeki yıl da tamamen temizlenmelidir" ifadelerini kullandı.

'YAKIŞMAMIŞTIR, ÇİRKİN OLMUŞTUR'

Son dönemde koronavirüs vakalarının gittikçe arttığını belirten Destici, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın "Bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" şeklinde açıklaması sorulan Destici, "Yakışmamıştır, çirkin olmuştur. Yaşlılarımıza hürmet ve saygı bizim kültürümüzün hem inancımızın bir gereğidir. Yaşlısı olmayanın genci olmaz. Biz hem dinimizin hem de kültürümüzün gereği yaşlılarımızı baş tacı görürüz. Şaka yollu da olsa bu şekilde yaşlılarımızı istisnai bir şekilde alaya almak bunu bu şekilde ifade etmek belediye başkanlığı makamında oturan birisine yakışmamıştır. Kendisini bütün yaşlılardan özür dilemeye, bundan sonraki açıklamalarını makamına yakışır bir şekilde davranmaya davet ediyorum" dedi.

'BU TİPLERİN TELEVİZYONLARDA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUM'

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip liseliler hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki toplayan Erol Mütercimler'i eleştiren Destici, "Kitap okumayla okul bitirmeyle olmuyor. Onlarca kitap okuyup kör cahil kalanlar var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Güya her şeyi bilirmiş gibi konuşuyordu. İtibar görüyordu, işte gerçek yüzünü bir anda gösteriverdi. Onlarca yıldır onur mücadelesi veren, büyük başarı sağlayan imam hatip mezunları için ağza alınmayacak, aklın kabul etmeyeceği cümleler sarf etti. Ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Şeref duyuyorum. O ifadelerini misliyle kendisine iade ediyorum. Kınıyorum, lanetliyorum ve bu tiplerin televizyonlarda olmaması gerektiğini söylüyorum. Bizi ayrıştıracak kamplaştıracak sözler ifade edenlere bu milletin ihtiyacı yok. Bizi birleştirici kelam edenlere bu milletin ihtiyacı var" şeklinde konuştu.DHA-Politika Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

