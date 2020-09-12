Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollar kısa sürede göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizliİzmir yolunda Menderes Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ana arterlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2020-09-12 22:11:39
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