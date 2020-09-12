Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollar kısa sürede göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizliİzmir yolunda Menderes Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ana arterlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-09-12 22:11:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.