Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi Vatandaşlar serin havada cadde ve sokakları doldurdu Vatandaşlar; “Artık sıcaktan bunaldık”

Denizli’de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün yağmurun ardından serinleyen havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Denizli kent merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur ile vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri meydana geldi. Yağmur yağışı ile birlikte, trafikte ise aksamalar oluştu. Şiddetli yağıştan dolayı vatandaşlar, cadde ve sokakta yürümekte zorlanırken, sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda vatandaşlar serin havada alışveriş yaparken, bazıları ise hava almak için dolaştığını belirtti. Arkadaşları ile birlikte gezdiğini söyleyen Mahmut Altınpınar, “Yağmurdan sonra bugün hava serin olduğu için arkadaşlarla dışarı çıktık. Bu aralar havaların nasıl olduğu belli olmuyor” diye konuştu.



“Artık sıcaktan bunaldık”

Yağmurun yağmasına sevinen Erhan Karademir, “Dün yağışın yağması güzel oldu. Birçok yerde su baskını oldu ama o kadarda olur, doğal afet diyelim. Hava bugün güzel serinledi ve geziyoruz arkadaşımla, sıcaktan bunalmıştık” dedi. Bir başka vatandaş ise Lütfi Taştan, “Artık sıcaktan bunaldık. Bu havaların böyle olması bizimde işimize geliyor, akşamları rahat rahat yatıyoruz. Daha önce yatamıyorduk sıcaktan. İnsan için iyi serin olması güzel tabi” diye konuştu.



Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre önümüzdeki günlerde Denizli'de hava sıcaklarının normale döneceği belirtilirken, hafta sonu ise tekrardan yağışlı havanın geri döneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.