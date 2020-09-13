Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi Vatandaşlar serin havada cadde ve sokakları doldurdu Vatandaşlar; “Artık sıcaktan bunaldık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi Vatandaşlar serin havada cadde ve sokakları doldurdu Vatandaşlar; “Artık sıcaktan bunaldık”

İHA

Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi Vatandaşlar serin havada cadde ve sokakları doldurdu Vatandaşlar; “Artık sıcaktan bunaldık”

Denizli’de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün yağmurun ardından serinleyen havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Denizli kent merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur ile vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri meydana geldi. Yağmur yağışı ile birlikte, trafikte ise aksamalar oluştu. Şiddetli yağıştan dolayı vatandaşlar, cadde ve sokakta yürümekte zorlanırken, sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda vatandaşlar serin havada alışveriş yaparken, bazıları ise hava almak için dolaştığını belirtti. Arkadaşları ile birlikte gezdiğini söyleyen Mahmut Altınpınar, “Yağmurdan sonra bugün hava serin olduğu için arkadaşlarla dışarı çıktık. Bu aralar havaların nasıl olduğu belli olmuyor” diye konuştu.

“Artık sıcaktan bunaldık”
Yağmurun yağmasına sevinen Erhan Karademir, “Dün yağışın yağması güzel oldu. Birçok yerde su baskını oldu ama o kadarda olur, doğal afet diyelim. Hava bugün güzel serinledi ve geziyoruz arkadaşımla, sıcaktan bunalmıştık” dedi. Bir başka vatandaş ise Lütfi Taştan, “Artık sıcaktan bunaldık. Bu havaların böyle olması bizimde işimize geliyor, akşamları rahat rahat yatıyoruz. Daha önce yatamıyorduk sıcaktan. İnsan için iyi serin olması güzel tabi” diye konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre önümüzdeki günlerde Denizli'de hava sıcaklarının normale döneceği belirtilirken, hafta sonu ise tekrardan yağışlı havanın geri döneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kullanılmayan ürünler, ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor Merkez Eli Kıyafet Mağazası faaliyete başladı
YEREL HABERLER Kullanılmayan ürünler, ihtiyaç sahipleriyle ...
Denizlispor ilk maçında kabus gördü
YEREL HABERLER Denizlispor ilk maçında kabus gördü
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı
Motosiklet sürücü arıza yapan araca çarptı: 1 ağır yaralı Yol kenarında arıza yapan otomobile motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücü arıza yapan araca çarptı: 1 ağır ...
70 yaşındaki şahıs husumetlisini arazide tüfekle vurdu
YEREL HABERLER 70 yaşındaki şahıs husumetlisini arazide tüfekle ...
Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Destici: “Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmayız”
YEREL HABERLER Destici: “Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam ...
Destici: Yunanistan ile olan sorun darbecilerin bıraktığı kötü miraslardan bir tanesidir
YEREL HABERLER Destici: Yunanistan ile olan sorun darbecilerin ...
Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Düğüne katıldığı iddia edilen vatandaş nefes darlığından hayatını kaybetmiş
YEREL HABERLER Düğüne katıldığı iddia edilen vatandaş nefes ...
Denizli’de korona virüs tedavisi gören 1 kişi öldü Soğuk hava deposunda çalışan 10 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Denizli’de korona virüs tedavisi gören 1 kişi ...
Pamukkale’de denetimler sürüyor Pamukkale zabıtası korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Pamukkale’de denetimler sürüyor Pamukkale zabıtası ...
Minibüste unutulan eşyalar hayrete düşürdü Para kasasının anahtarı dahil birçok eşya minibüste unutuluyor
YEREL HABERLER Minibüste unutulan eşyalar hayrete düşürdü Para ...
Mustafa Kurtuldum Denizli'ye imzaladı
YEREL HABERLER Mustafa Kurtuldum Denizli'ye imzaladı
Başkan Zolan; “Büyükşehire ne gerek var diyenler Çameli’yi görsünler” Çameli’nin sorunları Büyükşehir ile çözülüyor
YEREL HABERLER Başkan Zolan; “Büyükşehire ne gerek var diyenler ...
Polisler çadırda yaşayan işçi çocuklarını sevindirdi Polis ekipleri mevsimlik işçilerin çadırda yaşayan çocuklarına hediye dağıttı
YEREL HABERLER Polisler çadırda yaşayan işçi çocuklarını ...
Binlerce cana mal olan krize karşı uzman uyarısı
YEREL HABERLER Binlerce cana mal olan krize karşı uzman uyarısı
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu Yürüdüğü esnada yere düşen genç hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik ...
Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz
Babadağ Belediyesinden vatandaşa aşure ikramı
YEREL HABERLER Babadağ Belediyesinden vatandaşa aşure ikramı
65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi
Denizlili genç futbolcu Fransa yolcusu Denizlispor’da başladığı macerasına Fransa'da devam edecek
YEREL HABERLER Denizlili genç futbolcu Fransa yolcusu Denizlispor’da ...
Denizlispor’un transfer yasağı sona erdi
YEREL HABERLER Denizlispor’un transfer yasağı sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X