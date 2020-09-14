Denizli’de sporcular triatlonda buluştu

Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan 2020 yılı Puanlı Triatlon Yarışları 13 Eylül Pazar günü 63 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Temsilciliği tarafından her sene yapılan ve büyük heyecana sahne olan Triatlon İl Yarışmaları 13 Eylül Pazar günü Denizli’de yapıldı. 2020 Puanlı Triatlon Yarışları yüzme etabı Pazar sabahı 07.30’da Gümüşler’de bulunan Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleşti. Sporcu ailelerinin de izlediği yarışmalarda sporcular en iyi dereceyi alabilmek için mücadele etti.

Önce yüzme, sonra koşu

Pandemi tedbirlerine uyularak yapılan yarışlarda günün devamında 11.3013.30 saatleri arasında ise Albayrak Spor Kompleksinde koşu etabı gerçekleşti. Kategorilerine göre farklı metrelerde zamana karşı yarışan sporcular şahsi puanlama ile şampiyonanın ilk etabını tamamladı.

“Denizli triatlonda lokomotif olacak”

Pandemi nedeniyle federasyon olarak sporcuları illerinde yarıştırarak Triatlon Ligi oluşturduklarını kaydeden Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Yarışmalara ciddi bir katılım oldu. Denizli’de triatlon altyapısının olması ve bu anlamda ilerleyen zamanda Türkiye’nin lokomotif illerinden biri olacaktır” dedi.

Öte yandan, yarışmaların ikinci etabı 26 Eylül 2 Ekim tarihlerinde, üçüncü ve son etabı ise 1931 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

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