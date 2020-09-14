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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’nin Türk havlusu ünlü tenisçilerin omuzlarında yer aldı

İHA

Denizli’nin Türk havlusu ünlü tenisçilerin omuzlarında yer aldı

TEBBNP Paribas Tenis Şampiyonası’nda dünyaca ünlü sporcuların omuzlarında “Turkish Towels” bir kez daha sahne aldı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, önümüzdeki dönemde de Türk havlusunu dünya markası yapma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
813 Eylül tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenene TEBBNP Paribas Tenis Şampiyonasında Çağla Büyükakçay,Svetlana Kuznetsova, Eugenie Bouchard, Caroline Garcia,Heather Watson, Patricia Maria Tig, Magda Linette gibi ünlü tenisçiler ter döktü. Patricia Maria Tig’in teklerde şampiyonluğa ulaştığı turnuvada, saatler süren müsabakalar dikkat çekti. 38 ülkede yaklaşık 60 televizyon kanalından canlı yayınlanan turnuvada “Turkish Towels” bir kez daha sahne aldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu Turkish Towels markasının son yıllarda önemli organizasyonlarda boy gösterdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde de Türk havlusunu dünya markası yapma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.
"Türk havlusu önemli bir değerimiz"
Turkish Towels markasıyla son 6 yıl içinde 20’den fazla ülkede 60’ın üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türk havlusunun Denizli’nin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Denizli’nin en üst kaliteliyle üretilen havluları olduğuna dikkat çeken Başkan Memişoğlu, “ “Geçmiş dönemde Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında, Olimpiyatlarda ilimizde en üst kaliteyle üretilen havlular sporcular tarafından kullanılmıştı. Gerek kalitesi gerek kullanım rahatlığı anlamında sporcular tarafından çok beğenilen Türk havlusu uluslararası organizasyonlarda sahne almaya devam ediyor. 2017 ve 2018 yıllarındaki Euroleague Final Four sponsorluklarımızın ardından, Turkish Towels markamızla çeşitli tenis organizasyonlarında da sporcuları yalnız bırakmamıştık. TEBBNP Paribas Tenis Şampiyonası’nda mücadele eden ve kazanan tüm oyuncuları tebrik ediyoruz. Türk sporuna kazandırılan bu muhteşem tesiste emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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