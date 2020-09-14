93 yıllık okulda tadilat çalışmaları bitti Tarihi okul yeni eğitim-öğretime hazır

Denizli’nin Buldan ilçesinde 1927 yılında yapılan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye okulunda hasar gören yerlerde tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapımına başlanan ve 1927 yılında yapımı tamamlanan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye okulunda geçtiğimiz günlerde yapılan tadilat çalışmaları sona erdi. Okulun çatı bölümünde kiremitlerin alınması dolayısıyla çürüyen tahtaların değişmesi ve kiremit altı örtüsünün yenilenmesi ile yağmur suyunun gitmesi için su olukları değişti. Yaklaşık 93 yıldır eğitim ve öğretim hayatına devam eden okulda çalışmaları yürüten tadilat ustası, okulun çatı kısmında çok fazla çürüme olmadığını ve Cumhuriyet dönemi yıllarındaki şartlara göre malzeme işçilik ile yapıldığını belirtti. Tadilat ile birlikte daha da uzun yıllar eğitim öğretime devam edilebileceğini anlattı.

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