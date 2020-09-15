Beyağaç Belediye Başkanın korona virüs testi pozitif çıktı

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evde tedavi altında olduğunu söyleyen Başkan Akçay, “Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim” dedi.

Denizli’nin Beyağaç ilçe Belediye Başkanı Mustafa Akçay sosyal medya hesaplarından korona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tavas Devlet Hastanesinde test yaptırdığını belirten Başkan Akçay, “Değerli Dostlar ve Hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi Günü Tavas Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğum Covid19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim” dedi. Akçay’ın açıklamasının ardından birçok vatandaş geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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