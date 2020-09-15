Denizli'de yeni stadın yeri belirlendi



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kente kazandırılması planlanan stadın yerini belirlediklerini, yeni tesis yapıldıktan sonra mevcut stadın millet bahçesine dönüştürüleceğini açıkladı. Başkan Zolan, FIFA standartlarında bir stadın yanında, birçok sportif tesis ile birlikte insanların buluşma noktası olacak bir Bölge Parkı'nın da planlandığını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı 2'nci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündemin 27. maddesinde yer alan Denizli'ye kazandırılacak yeni stat yeri plan değişikliği konusu görüşüldü. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, stat yerini belirlemek için başta ulaşım kolaylığı olmak üzere çok alternatifli bir şekilde düşünüldüğünü söyledi.

Başkan Zolan, FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilecek yeni stat için ilk etapta Kayalar Mahallesi'nde geniş bir alanın belirlendiğini açıkladı. Bölgenin ulaşım anlamında oldukça elverişli olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Alan insanlarımıza sıkıntı vermeden geliş gidişi sağlayacak bir aks üzerinde, çok geniş yolları var. Stat alanını saran 20-21 metrelik birkaç tane yol var. Bu yollar mevcut stadımızın olduğu Lise Caddesi ve Gazi Bulvarı'ndan daha geniş yollara sahip. Ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımız bir noktada. Parklanma anlamında da birçok imkanı barındırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelen heyet yeri inceledi ve stat yapılacak en iyi alanlardan olduğunu raporlarında hazırladı. Bakanlığımızdan da uygun görüşleri almış olduk" dedi.

MEVCUT STAT MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Başkan Zolan, stat çevresinde birçok sportif tesis ile birlikte insanların buluşma noktası olacak bir Bölge Parkı'nın da planlandığını kaydederek, "Denizlimizin beklediği güzel yatırıma hep beraber kavuşmayı arzu ediyoruz. Bu stat yapılıncaya kadar mevcut stat fonksiyonunu ifa edecek. Ne zaman yeni stat yapıldı, faaliyete geçti, mevcut alanda da bir millet bahçesi düzenleyeceğiz. Yoğun yapılaşma olan bölge insanlarımızın nefes alacağı bir yer haline gelecek. Her iki taraftan da baktığımız zaman mevcut stadın millet bahçesi olması ve yeni stadımızın alanın genişliği, ulaşımla ilgili sorunların olmayacağı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-09-15 14:15:22



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