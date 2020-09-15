İnanç Koç'un yeni takımı Merkezefendi Basket

DENİZLİ, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, teknik ekibe takviye yaptı. Yıllarca Süper Lig'de forma giyip faal basketbol kariyerini bıraktıktan sonra Pınar Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük, Karşıyaka Belediyespor'da başantrenörlük yapan İnanç Koç, Merkezefendi'de Şahin Ateşdağlı'nın yardımcılığına getirildi.
Denizli Basket, sezon öncesi 17-19 Eylül tarihleri arasında Final Basketbol Hazırlık Turnuvası'na katılacak. Denizli ekibi organizasyonda perşembe günü Bornova Belediyespor, cuma günü İTÜ Basket, cumartesi ise Finalspor'la rakip olacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-09-15 16:24:29
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