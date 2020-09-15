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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı

İHA

Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı

Korona virüs testi pozitif çıkan Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, vatandaşlara video mesaj yayınladı. Yayımladığı mesajda "Korona virüs henüz geçmiş değil. Lütfen Maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.
Korona virüs testi pozitif çıkan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Beyağaç Belediye Başkanı Akçay, video aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Tavas Devlet Hastanesinde yaptırdığı testin pozitif çıkan Başkan Akçay, evde karantinada tedavisi devam ediyor. Yayınladığı video mesajda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat çeken Başkan Akçay, “Sevgili vatandaşlarımız, korona virüs salgını henüz geçmiş değil. Bu nedenle maske takmaya, sosyal mesafeye uymaya ve hijyen kurallarını uygulamaya özen gösterelim. Tedbir tercih değil zarurettir. Bu zorlu günleri inşallah huzur içersinde hep birlikte atlatmak için evde kalalım sağlıklı kalalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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