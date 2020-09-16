Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri göreve başladı Çevreyi, doğayı ve hayvanları koruyacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurularak hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği ve kurulması için gerekli talimatları verdiği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, 27 Ağustos 2020 tarihinde kuruldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimizce, çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra, kötü davranılan, işkence gören, aç susuz bırakılan hayvanların yeniden sahiplendirilmesi veya koruma altına alınması amacıyla hayvanlara gerekli el koyma işlemini yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan, “Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını telefonlarına indiren vatandaşlar, TC Kimlik Numarası ve doğum tarihlerini girerek, çevre, doğa ve hayvanlar ile ilgili ihbarda bulunabilecek. Uygulama üzerinden yapılan ihbarlar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede değerlendirilecek ve sorumlular hakkında idari işlemler yapılacak.

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