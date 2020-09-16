Robert Prosinecki: Daha iyi bir takım olacağız



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki değerlendirmelerde bulundu. Cumartesi günü iç sahada oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Hırvat çalıştırıcı, "Daha iyi takım olacağız" diye konuştu.

Sezon başı olduğu için takımda eksiklerin bulunduğu dile getiren Prosinecki, "Eksiklerimizi gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımın kalitesi çok yüksek. Biz bu durumdan kurtulacağız. Sezon öncesi çok fazla hazırlık maçı yapamadık. Bunun da bir etkisi oldu. Trabzonspor maçı zor bir karşılaşma olacak. Elimizden gelen her şeyi yaparak bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyoruz" dedi.

FUTBOLCULARINA GÜVENİYOR

Futbolcularından saha içinde daha kompakt bir oyun tarzı benimsemelerini isteyen deneyimli teknik adam, "Ben futbolcularıma çok güveniyorum. Türkiye'de transferden bahsetmek en çok sevilen detaylardan bir tanesi. Üstelik bir mağlubiyetten sonra herkes transfer ister. Birkaç eksiğimiz var. Hafta içinde Fabiano Leismann'ı kadromuza kattık. Deneyimli ve bize çok şey katacak bir futbolcu. Bir iki pozisyonda daha bize katkıda bulunacak futbolcu alabiliriz. Futbolcularımızın arzulu ve istekli çalıştıklarını görüyorum. Göztepe maçı yanıltıcı bir skor oldu" şeklinde konuştu.

"TRABZON MAÇI ZORLU GEÇECEK"

Trabzonspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Prosinecki, "Trabzonspor da lige iyi başlayan takımlardan değil. Onlar da mağlubiyet aldılar. Biz bu maçta bir iki değişiklik yapabiliriz. Bu da taktik anlamda olur. Oyuncularımız ve biz bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimizin durumu ortada. Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İstekli ve arzulu bir maç bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SAKIB AYTAÇ İDDİALI

Denizlispor'un yeni transferlerinden sol bek Sakıb Aytaç, Göztepe karşılaşması sonrasında büyük üzüntü yaşadıklarını ancak toparlanacaklarını söyledi. Gereken dersleri çıkardıklarını anlatan Sakıb, "Hatalarımızı eksiklerimizi görebiliyoruz. Trabzonspor'un da eksikleri var. Bu hafta iyi çalışarak rakibimizin olumlu olumsuz yönlerini iyi değerlendirerek maça çıkacağız. Mutlu bir sonuçla lige devam etmek istiyoruz. Adaptasyon sürecini çabuk atlatıp, takım halinde iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-09-16 12:57:06



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