Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Denizlispor’un, Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasını, Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig 20202021 sezonunun ikinci hafta müsabakalarından olan ve 18 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Denizlispor Trabzonspor karşılaşmasını Volkan Bayarslan yöneyecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.