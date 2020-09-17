Vali Atik, Attouda için talimat verdi Vali Atik’ten Attouda açıklaması

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Hisar Mahallesinde Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kenti’nin restore edilmesi için talimat verdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ve Arkeolog Dr. Bilge Yılmaz Kolancı ile birlikte, Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen ve Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kentini ziyaret etti. Attouda Antik Kentinde incelemelerde bulunan Vali Atik, kentin dokusuna uygun şekilde restore edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

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