Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu

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Denizli’de demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile parmaklıklara sıkışan köpeği özel aparatlar ile kurtarıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçeden dışarıya çıkmak isteyen köpek, kapı parmaklıklarına sıkıştı. Köpeği sıkışmış halde gören ve sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışsa da çabaları çaresiz kaldı. Çareyi itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar yardımıyla köpek, şıkıştığı parmaklıklardan kurtarıldı.

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