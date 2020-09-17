Pamukkale Belediyesinden personele sağlık taraması Belediye personelleri sağlık taramasından geçirildi

Pamukkale Belediyesi personelleri, sağlık taramasından geçirildi.

Konu hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında tüm personellerimiz sağlık taramasından geçirildi” dedi.

Pamukkale Belediyesi’nde, İş Sağlığı be Güvenliği Yasası kapsamında, işçi, memur ve tam zamanlı sözleşmeli personellerin tamamına sağlık taraması yapıldı. Sağlık taramalarında solunum fonksiyon testi, işitme, göz taraması, akciğer grafiği ve kan ölçümleri gerçekleştirildi. Kan testleri ile personelin karaciğer fonksiyon testlerinden, şekere kadar birçok parametresine bakıldı. Sağlık taramasından geçirilen personeller, belediyenin bu uygulamasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür etti.

“Sağlık birinci önceliğimiz”

Sağlık taraması ile ileride ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin de saptanmasının amaçlandığını söyleyen Başkan Örki, “Tüm dünya gibi ülkemizde de devam eden korona virüs salgını sürecinde sağlık konusuna daha da ağırlık verdik. Halk sağlığımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı aksatmadan yürütürken, halkımıza en iyi hizmeti verme gayreti içinde bizlerle birlikte yürüyen mesai arkadaşlarımızın da sağlıklı olması bizim birinci önceliğimizdir. Bu tür sağlık taramaları ile çalışanlarımızın sağlığını gözetirken, personel sorunlarını en aza indirgemeyi, performans ve hayat kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu sağlık taramamız haricinde, personelimize sağlık konusunda destek olmak amacıyla 2 doktorumuz haftanın belirli günlerinde hizmet de vermektedir” diye konuştu.

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