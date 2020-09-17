Denizli'de kamu kurumları ve bankalara HES kodu ile girilecek



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında festival, şenlik, konser gibi faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı. Kurul, vatandaşların tüm kamu kurumları ve bankalara HES kodu sorgulanarak girişinin yapılmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli kararlar alındı. Kurul tarafından yayınlanan genelgeyle, her türlü açık ve kapalı ortamlarda yapılması talep edilen festival, şenlik, konser gibi faaliyetler yasaklandı.

Şehirde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına ve şüpheli kişi tespit edildiğinde gerekli yerlere bildirilmesi kararı alındı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerin yasaklanması, tüm kamu ve özel kurumlar dahil toplantıların yapılmaması, yapılması zorunlu toplantıların ise online yapılması karara da bağlandı. Toplantıda ayrıca, alkollü içki satış belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait turizm işletmeli de dahil olmak üzere tüm işyerlerinin saat 00.00'da günlük faaliyetlerini sonlandırmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Fırat AKAY

2020-09-17 18:36:01



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