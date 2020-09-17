Denizli'de kamu kurumları ve bankalara HES kodu ile girilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de kamu kurumları ve bankalara HES kodu ile girilecek

DHA

Denizli'de kamu kurumları ve bankalara HES kodu ile girilecek


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında festival, şenlik, konser gibi faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı. Kurul, vatandaşların tüm kamu kurumları ve bankalara HES kodu sorgulanarak girişinin yapılmasına karar verdi. 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli kararlar alındı. Kurul tarafından yayınlanan genelgeyle, her türlü açık ve kapalı ortamlarda yapılması talep edilen festival, şenlik, konser gibi faaliyetler yasaklandı.
Şehirde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına ve şüpheli kişi tespit edildiğinde gerekli yerlere bildirilmesi kararı alındı. 
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerin yasaklanması, tüm kamu ve özel kurumlar dahil toplantıların yapılmaması, yapılması zorunlu toplantıların ise online yapılması karara da bağlandı. Toplantıda ayrıca, alkollü içki satış belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait turizm işletmeli de dahil olmak üzere tüm işyerlerinin saat 00.00'da günlük faaliyetlerini sonlandırmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Fırat AKAY
2020-09-17 18:36:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buldan’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Buldan’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Denizli’de tüm kamu kurumlarına ve bankalara HES kodu ile girilecek Denizli’de kamu kurumları arası ziyaret yasaklandı
YEREL HABERLER Denizli’de tüm kamu kurumlarına ve bankalara HES kodu ...
İhtiyaç sahiplerine bu kez de beyaz eşya ve mobilya ulaştırılacak
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine bu kez de beyaz eşya ve mobilya ...
Pamukkale Belediyesinden personele sağlık taraması Belediye personelleri sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden personele sağlık ...
AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi AK Parti, Pamukkale ve Merkezefendi kongrelerini erteledi
YEREL HABERLER AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi AK Parti, ...
Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ...
Diş hekimleri vatandaşlara seslendi: “Muayenehanelere giderek tedavi olabilirler” Diş Hekimi Özkan; “Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla muayenehanelere gidebilir”
YEREL HABERLER Diş hekimleri vatandaşlara seslendi: “Muayenehanelere ...
Büyükşehir, baba ocağındaki yatırımları inceledi Başkan Zolan: "Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Büyükşehir, baba ocağındaki yatırımları ...
Denizlispor'da hedef Manuel Fernandes
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef Manuel Fernandes
TMO, Buldanlı üzümcüleri rahatlattı TMO'nun Buldanlı üreticilerin tüm kuru üzümlerini alacağı açıklandı
YEREL HABERLER TMO, Buldanlı üzümcüleri rahatlattı TMO'nun Buldanlı ...
Yenilebilinir enerji alanında gençliğe yatırım
YEREL HABERLER Yenilebilinir enerji alanında gençliğe yatırım
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Vali Atik, Attouda için talimat verdi Vali Atik’ten Attouda açıklaması
YEREL HABERLER Vali Atik, Attouda için talimat verdi Vali Atik’ten ...
HES kodu olmadan yolcu taşıyan otobüsler seferden men edildi
YEREL HABERLER HES kodu olmadan yolcu taşıyan otobüsler seferden men ...
Pamukkale Üniversitesi'nin roket takımı, TEKNOFEST 2020'de birincilikleri aldı
YEREL HABERLER Pamukkale Üniversitesi'nin roket takımı, TEKNOFEST ...
Vali Atik'ten Badağ'a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Atik'ten Badağ'a ziyaret
Başkan Zolan: "6 yılda 245 bin kişiye ücretsiz spor kursu verdik" Büyükşehir’in spor kursları yeniden başlayacak
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "6 yılda 245 bin kişiye ücretsiz spor ...
HES kodu olmadan yolcu taşıyan 2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi
YEREL HABERLER HES kodu olmadan yolcu taşıyan 2 farklı firmanın 2 ...
Kovid Çağrı Merkezi evde tedavi olan hastaları kontrol ediyor Denizli Kovid Çağrı Merkezi korona virüsle mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kovid Çağrı Merkezi evde tedavi olan hastaları ...
Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor -T rabzonspor karşılaşmasının ...
Robert Prosinecki: Daha iyi bir takım olacağız
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: Daha iyi bir takım olacağız
Robert Prosinecki: "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum"
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: "Güzel bir maç olacağını ...
Pamukkale Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi ...
Sakıb Aytaç; "Göztepe yenilgisi ders alınacak nitelikte"
YEREL HABERLER Sakıb Aytaç; "Göztepe yenilgisi ders alınacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X