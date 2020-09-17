Denizli'de şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 3 şehit ailesi ve 4 gaziye düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Denizli Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, önce şehitlerin özgeçmişleri okundu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan için canlarını ortaya koyduğunu belirtti. Vali Atik, bir toprağı vatan kılan önemli unsurun o toprağın kan karşılığında bir bedel ödenerek alınması olduğunu ifade ederek, "1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri yurt edindiğimiz bu toprakları savunmak, korumak ve bizden sonra gelecek nesillere miras olarak bırakmak için canla başla mücadele ederek şehitler verdik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ne ilk ne de son olacak. Biz bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe bu vatanı korumak ve muhafaza etmek için hepimiz şehit olmaya aday birer bireyiz. Bizim devlet anlayışımız vatan anlayışımız bunu gerektiriyor. Atalarımızdan tertemiz bir vatan toprağı teslim aldık. Kan ve gözyaşıyla sulanmış bu vatan topraklarını da hiç kimseye bırakmayacağız, bırakma ya da niyetimiz yok. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet olsun" dedi.

Konuşmanın ardından 3 şehit yakını ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-09-17 18:59:51



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