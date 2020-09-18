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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor evinde Trabzonspor'la oynayacak

DHA

Denizlispor evinde Trabzonspor'la oynayacak


DENİZLİ, (DHA) Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Yukatel Denizlispor, yarın evinde ilk maçta Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, müsabaka koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 
Takımının başında çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşayan teknik direktör Robert Prosinecki, Trabzonspor karşılaşması öncesi gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi. Hırvat teknik adam, "Rakibimiz de bizim gibi lige kötü başladı. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor karşısında değişikliği gidebiliriz, bu taktik anlamında da olabilir. İstekli ve arzulu bir takım görüntüsünü sahaya yansıtacağız" diye konuştu.
Denizlispor geçen sezon evinde bordo-mavilileri 2-1 yenmişti. 
Denizlispor'un muhtemel 11'i şu şekilde: "Pantilimon Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Sacko, Bakalorz, Aissati, Sagal, Rodallega."DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2020-09-18 10:41:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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