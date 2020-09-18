Kaçak kazıda buldukları tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Tavas ilçesinde, SİT alanındaki bağ evinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazdıkları yerin görünmemesi için çevresini barakayla kapattıkları görüldü.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahisar Mahallesi Velice Su Kuyusu mevkisindeki bağ evinin bahçesinde gece kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 1´i kadın 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları alanı, dışarıdan görünmemesi ve dikkat çekmemesi için barakayla kapattıkları görüldü. Bağ evinde yapılan aramada, şüphelilerin kaçak kazıda 10 metre derinlikte bir adet tarihi küp ve Roma Dönemi'ne ait 3 mezar taşı buldukları tespit edildi. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 1 jeneratör, 1 hilti, 1 dedektör, 4 kürek, 4 kazma, 1 çapa, 1 merdiven ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosuna da el kondu. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak kazı yapılan alan ise koruma altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN

2020-09-18 13:37:50



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