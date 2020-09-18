Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de görev yapan doktorlar, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral vermek ve bu süreçte yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için şarkı söyleyip, klip hazırladı.

Denizli Tabipler Odası, koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek, bu mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için harekete geçti. Farklı hastanelerde görev yapan ve oda bünyesinde kurulan Tıptan Sesler Korosu'nda yer alan 22 hekimin katılımıyla çekimlere başlandı. Doktorların görev yaptığı hastanelerde, kimisinin enstrüman çalarak kimisinin şarkı söyleyerek çektiği görüntüler, yaklaşık 1 haftalık çalışma sonunda montajlanarak klip haline getirildi.

Denizli Tabipler Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, doktorların yaptığı çalışmayla hazırlanan 'Yaşayalım Yaşatalım' isimli şarkının beğeni topladığını söyledi. Amaçlarının koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekmek olduğunu belirten Erbay, "Koronavirüs tehlikeli bir hastalık. Ancak önlemlere uyarak bu hastalığı kontrol altına alabiliriz. Tedbirler konusunda duyarlılık yaratmak adına Denizli Tabipler Odası'nın Tıptan Sesler Korosu'ndaki hekim arkadaşlarımız, Türk Sanat Müziği Nihavent makamındaki şarkıya klip hazırladı. Bu videoyu halkımızın dikkatine sunuyoruz. Buradaki amacımız, hijyen maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak" dedi.

´22 HEKİM GÖREV ALDI´

Tıptan Sesler Korosu şefi Ahmet Nuri Çağdaş, müziğin yönlendirme ve algı oluşturma konusunda önemli bir sanat olduğunu ifade ederek, "Koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarını perçinlemek adına bir şarkı yaptık. Şarkının sözü ve müziği bana ait. Bir hafta içerisinde çalışmamızı tamamladık. 22 hekim bu süreçte görev aldı. Çalışma odalarında şarkı söylediler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Videoda yer alanlardan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Belkıs Sınık ise, "Bu tür projeler topluma ulaşabilmek için çok önemli. Şarkının sözleri basit ve akılda kalıcı. Heyecanla çalıştık ve ortaya güzel bir eser çıktı. Koronavirüs nedeniyle zor ve yorucu günler geçiriyoruz. Meslektaşlarımız tabiri caizse kelle koltukta geziyor. Yorucu bir süreç ancak ama sonunda mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-09-18 13:57:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.