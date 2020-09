Vali Atik Gazileri unutmadı Vali Atik’ten Gaziler Günü mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Gaziler Günü mesajında, “Gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Atik, Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimizin, bu uğurda şehir ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını, bu fedakarlığın karşısında da girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını belirttiği mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Şehitlik ve gazilik vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızın asli unsurlarından biri olan bu kahramanlar, Türk milletinin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiği günün "Gaziler Günü" olarak kabul edilmesi gazilerimize duyulan saygının bir göstergesi niteliğindedir.

Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.”

