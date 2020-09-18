Bayan Başkan mesaiye pedal çevirerek başladı Başkan Doğan Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için belediye mesaisine pandemi kuralları çerçevesinde bisiklet sürerek başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak, ilçede bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesini amaçlayan etkinlikte pedal çevirdi. Başkan Doğan’a, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun eşlik etti. Yenilenen Kanal Yolu’nda bulunan bisiklet yolunda da bisiklet süren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sonrasında belediye personeli ile hizmet binası bahçesinde sabah egzersizi yaptı.



“İlçemize yeni bisiklet yolları kazandırmaya devam edeceğiz”

Bisiklet kullanım alışkanlığını arttırmak istediklerini dile getiren Başkan Doğan, “Avrupa hareketlilik haftası kapsamında bisiklet sürdük, personelimizle birlikte sabah egzersizi yaptık. 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Komisyonu girişimi olan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ bisiklet kullanımının özendirilmesinin yanı sıra bisiklet rotalarının oluşturulması ve bisiklet sürüşüne uygun yol çalışmalarının yapılmasını teşvik ediyor. Personelimizden bazıları belediyemize bisiklet ile gelip gidiyor. Biz, bu sayının artmasını hatta tüm hemşerilerimizin bisiklet kullanım alışkanlığını arttırmak istiyoruz. Onların yaşamlarına hareket katmalarının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Hareketsiz bir şekilde çalışma ortamı bulunan hemşerilerimizin iş yerlerine bisiklet ile gelip gitmeleri kendilerine büyük fayda sağlayacak. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize yeni bisiklet yolları kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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