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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde sahte halı yıkamacılar türedi’

İHA

Pandemi sürecinde sahte halı yıkamacılar türedi’

Korona virüsünün görülmesinin ardından halı yıkamada artan talebe yetişmeye çalışan sektörde, sahte halı yıkamacıların türediği belirtildi.
İnsan sağlığına zararsız kimyasallarla yıkanan halılar, dezenfekte işlemlerinin ardından müşterilere ulaştırılıyor diyen Denizli Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği Başkanı Levent Armağan "Bir halının metrekare yıkama maliyeti 45 TL’ye mal oluyor. Bu fiyatın altında yıkama yapılan yerde ya kimyasal ya da başka bir noktadan kaçılıyordur" "Kişi temizleme yaptıracağı yerin dahili numarasına, makbuzuna bakmalıdır. Dahili numara yoksa o işletmenin bir yeri de yoktur"

Denizli’de 200 üzerinde halı temizleme sektöründe faaliyet gösteren işletme olduğuna değinen Armağan, bunun yanında bir o kadar da kayıt dışılığın olduğunu kaydetti. Kayıt dışı ve merdiven altı yıkamacılıktan yakınan Armağan, bu işi meslek edinerek yapanların emeğinin karşılığını alamadığını belirtti.
Dernek olarak meslek standartlarını yerine getirici çalışmalar yaptıklarını anımsatan Armağan, mesleki eğitimi alan kişilerin çok az olduğunu, bu sayının arttırılması gerektiğini bildirdi. Dernek olarak bir farkındalık videosu hazırladıklarını belirten Armağan “Sosyal medya platformlarında paylaşılacak bu videoda hijyen için bütçe harcayan ancak karşılığında hijyene kavuşamadıkları gibi para kaybeden Denizli halkına farkındalık anlamında kısa bir video hazırladık. Ev temizliği denince akla gelen en önemli eşyalardan halıların temizliği de bu noktada önemli olduğunu, bakteri ve mikrobu en çok barındıran yerler halılar olduğunu söyledi. Armağan “Evdeki halıların periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Pandemi sürecinde halı yıkama ile alakası olmayan, şahıslar magnet, broşür, internet reklamı gibi yanıltıcı reklamlarla evlerden halı toplayarak herhangi bir vergi dairesi ve odaya kaydı olmamasına rağmen kaçak ve usulsüz bir şekilde gayri resmi olarak pandemiyi fırsata çevirme çabasındalar. Denizli Profeyonel Halı Yıkamacılar Derneği olarak müşterilerimizin bu tür şahıslara halılarını vermemelerini öneriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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