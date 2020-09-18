Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak Denizli İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Denizli Valiliği İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Denizli Valisi Ali Fuay Atik başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

Denizli Valiliği İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu’nda, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında toplandı. Toplantıda, korona virüs salgını sürecinde il geneli vaka sayıları, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin sürekliliği değerlendirildi ve yapılacak çalışmalar hakkında yeni kararlar alındı.

Toplantıda, işyerlerinde tespit edilen vakaların çalışma ortamlarındaki maske, mesafe kurallarına uymamaktan kaynaklı temaslı kişi sayısının yüksek olması halinde, buna sebebiyet veren, tedbir almayan işletmelere cezai işlem uygulanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Toplantıda alınan diğer kararlar ise şöyle;

İlçe Kaymakamlıklarının başkanlığında kurulan ilçe salgın merkezine bağlı hareket eden ilçe denetim ekiplerinin din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler, aile sosyal politikalar ve diğer kamu görevlilerinin katılımıyla desteklenecek.

İzolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bildirilerek, 112 başhekimliği bünyesinde oluşturulmuş Kovid19 tedbirleri ile temasa yönelik önlemlerin alındığı taşıma araçlarıyla; İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından belirlenen Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci KYK Yurdu ve Denizli Biruni Öğrenci KYK Yurduna transferinin sağlanmasına, yurtlarda kalan kişilerin Çağrı Merkezi tarafından günlük semptom sorgulaması amacıyla telefonla aramalarının devam ettirilmesine, kişilerin semptomları olması halinde yine 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda hastaneye nakli sağlanacak.

Pozitif vaka ve temaslıların evlerinden hastaneye, hastaneden evlerine, yurtlara, yurtlardan hastaneye vb. her türlü transferinin sağlanmasında kullanmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü nün emrine Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Şoförler Odası Başkanlığı tarafından 1’er şoförlü minibüs tahsis edilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği halinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün planlaması çerçevesinde personel ihtiyacı duyulan her alanda nöbet ve çalışma çizelgelerinin düzenlenmesine Kovid19 Pandemi ile mücadele sürecinde Rektörlük ile ortak bir çalışma sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.