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Neven Subotıc, Denizlispor ile sözleşme imzaladı Denizlispor yıldız savunmacıyı 2 yıllığına renklerine bağladı

İHA

Neven Subotıc, Denizlispor ile sözleşme imzaladı Denizlispor yıldız savunmacıyı 2 yıllığına renklerine bağladı

Almanya'da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic, Yukatel Denizlispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferlerin devam edeceği sinyallerini veren Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Denizlispor için özel bir gün. Subotic gibi özel bir insanı Denizlispor’a kazandırıyoruz" dedi.
Yukatel Denizlispor, yıldız oyuncu Neven Subotic’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen törende son olarak Union Berlin forması giyen 31 yaşındaki Sırp stoper sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Denizlispor için gerçekten özel bir gün. Subotic gibi özel bir insanı Denizlispor’a kazandırıyoruz. Bana göre Denizlispor tarihinin en kariyerli oyuncusu. Burada böyle oyuncuları transfer etmek hiç de kolay değil. Çünkü seni tercih etmesi için birçok şartları yerine getirmen gerekiyor ama bu para değil. Önemli olan gerçekten bir aile ortamını ona göstermek için ve bizi tercih ettiği için ona teşekkür ediyoruz. Gerçekten 1 aylık çalışma sonucunda Subotic bugün bizimle beraber imza atıyor" dedi.

Denizlispor’da transferler devam edecek
Denizlispor’un transfer çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Şanlıkan, "Uğur Bey'le beraber sportif direktörümüz Murat Bey'le beraber transferlerin devamıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece biz değil tüm futbol şubesi ve başkanımızla beraber çalışıyoruz ve olacak inşallah. Tüm kulüpler için bu dönem kolay bir dönem değil. Ama biz bu dönemde Denizlispor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelme hikayem benim için çok güzel"
Süper Lig’in zevkli ve mücadelesinin yüksek olduğunu söyleyen Neven Subotic, "Buraya gelmemin hikayesi benim için çok güzel bir hikaye. 1 ay içerisinde ikinci kez Denizli’ye geliyorum. Buradaki seçimleri etkileyen unsurlardan bir tanesi Türkiye’de futbol oynamış arkadaşlarım. Onlarla konuştum, onlar da buraya gelmeden önce tereddüt ediyordu. Buraya geldikten sonra ne kadar iyi bir lig olduğunu, mücadelesi yüksek, oynanmasında zevkli bir lig olduğunu söylediler. Sonra ben buraya gelerek takımı tanıdım. Buradaki insanları tanıdım. Onların pozitifliği benim kararımı etkiledi. Ben 5 yıl önce hayal bile edemiyordum. Denizlispor’a geleceğim diye hayal bile kuramadım. Ama bugün buradayım ve çok mutluyum” diye konuştu.

"Onunla tanışmak ve çalışmak bu kararı almamı kolaylaştırdı"
Denizlispor’daki rolünün farkında olduğunu ifade eden deneyimli savunmacı, adaptasyon sürecini bir an önce atlatarak üzerine düşen görevi yapmak istediğini söyledi. Robert Prosinecki ile çalışma fırsatının kararını etkilediğini söyleyen Sırp oyuncu, "Ben eskiden hep gıpta ile bakmıştım. Onunla tanışmak ve çalışmak bu kararı almamı kolaylaştırdı. Takımın başarısı için hep birlikte ailece, saygı çerçevesinde bunu yapabileceğimizi biliyorum. Bu benim için çok önemliydi. İyi bir hocaya sahip olduğumuzu ve çok iyilerin arasında olduğumuzu da biliyorum" diye konuştu.

"Ben hazır olduğumu düşünüyorum"
Union Berlin takımı ile sezon öncesi kampında yer aldığını ifade eden Subotic, fiziksel olarak maça hazır olduğunu söyledi. Kontrol edebildiği tek şey fiziği olduğunu söyleyen Subotic, "Futbolcu olarak kontrol edebildiğim şey fiziğim olduğu için onu her zaman zirvede tutmaya çalışıyorum. Performans istendiğinde onu verebilmek adına elimden gelen her şeyi yapıyorum. Futbolcu veya normal insan olsam da sağlıklı olabilmek için spor yapmaya gayret ederdim ama futbolcu olduğum için daha profesyonel bakıyorum. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum hatta bizim burada da fitness kurulacak diye konuştuk. Bu da benim için çok önemli. Burada değilse de ben zaten devam ediyorum sporuma" dedi.
Öte yandan, deneyimli savunmacı, taraftara seslenerek, "Biliyorsunuz biz hep beraber olduğumuzda futbol daha da güzelleşiyor. Bu geri dönüşleri almak beni çok çok motive etti. Futbolda ya şehrinle hareket edersin ya da ülkenle hareket edersin. Futbolu da güzelleştiren tarafı da budur. Taraftarlar olmazsa olmazımız. O yüzden onlarla hareket etmek başarıya ulaşmakta en çok heyecan verici unsurlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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