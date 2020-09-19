Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´in 2´nci haftasında Yukatel Denizlispor, Atatürk Stadı´nda Trabzonspor´u konuk etti. Yeşil-siyahlılar ile bordo-mavili ekibin 41´inci randevusunu hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan´ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yaptı.
YENİ TRANSFERLER İLK 11´DE
Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban´ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker´i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor´da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi´nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio´nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11´de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.
PROSİNECKİ´DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe´ye karşı alınan 5-1´lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon´a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic´in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz´ı ilk 11´de sahaya süren Prosinecki, Sacko´yu ise yedek kulübesine çekti.
Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor´la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1´lik galibiyetle ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-09-19 16:17:50
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