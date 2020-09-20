Denizlispor umut verdi



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de geçen hafta 5-1'lik Göztepe yenilgisinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor umutlandı. Güçlü rakibi karşısında son 22 dakikayı 10 kişi oynayan yeşil-siyahlılar büyük direnç gösterdi. Pozisyonlara da giren Ege ekibi 2020-2021 sezonundaki ilk puanını alde etti. Teknik direktör Robert Prosinecki özellikle 1 kişi eksik kaldıktan sonra takımının gösterdiği mücadeleyi umut verici olarak değerlendirdi. Hırvat teknik adam, taraftar ve camiadan sabır isterken, "Yeni transferlerimiz takıma alışacak. Biraz daha sabırlı olalım. Bu takım kolay kolay maç kaybetmeyecek. Her geçen hafta daha iyi olacağız" diye konuştu.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya da futbolcuların sergiledikleri oyundan memnun kaldıklarını söyledi. Cinkaya, "Çok güzel ve başarılı bir maç geçirdik. Futbolcularımız terinin son damlasına kadar savaştı. Sahada olanlar 10 kişi kalmalarına rağmen müthiş bir mücadele örneği gösterdi. İlk yarı boyunca oyuna ağırlığımızı koyarak, pozisyonlar bulduk. Oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardık. İkinci yarı rakibimiz oyuna iyi başladı, kalemizde birkaç pozisyon gördük ancak sonrasında oyunu dengeleyerek pozisyonlar bulmaya devam ettik. Sacko talihsiz kartlar görerek oyundan atıldı. Kısa zamanda iyi transferler gerçekleştirdik, transferlerimize devam edeceğiz. Yeni oyuncularımızın takıma adapte olmasının ardından taraftarlarımıza keyif alacakları bir Denizlispor izleteceğiz" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-09-20 12:52:36



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