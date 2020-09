Büyükşehir Sevgi Eli, 14 yılda 138 bin 500 kişiye umut oldu Büyükşehir, Sevgi Eli ile gönüllere dokunuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin bağışlarını, ihtiyaç sahibi ailelere 14 yıldır Sevgi Eli ile ulaştırıyor. Bu yıl afet ve yangın sebebiyle evleri zarar gören 25 ailenin ev eşyalarını yenileyen Sevgi Eli, 14 yılda 34 bin 603 aile olmak üzere toplamda 138 bin 500 kişinin hayatına dokundu.

Denizli’de, ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, çaresizlere umut olmaya devam ediyor. Sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerde de ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Sevgi Eli bu kapsamda 2020 yılında 482 aileye 6 bin 551 adet ev eşyası yardımı yaptı. Bunun yanında afet ve yangın sebebiyle evi zarar görmüş 25 ailenin de ev eşyalarını yenileyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 1290 hayırseverin yaptığı ayni yardımı da 6 bin 861 vatandaşa ulaştırarak yaralarına merhem oldu.



Sevgi Eli’nin, Denizli’de sevgi dolu gönüllerin dayanışma ruhu ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında başrol oynadığını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Sevgi Eli Mağazamız ile vatandaşlarımıza destek olmanın yanı sıra arzu ettikleri şekilde sanki alışveriş yapıyormuşçasına ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak bir ortam oluşturduk. Erkek, kadın, çocuk, gelinlik ve damatlıkla ilgili reyonlarımız var. Her reyonda birçok ürün bulunuyor. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bizim verdiğimizi değil kendi tercih ettiği, beğendiği, giyim eşyasını alıp ihtiyacını gideriyor” diye konuştu.



“Sevgi Eli, gönüllerdeki yangını söndürüyor”

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisinin Sevgi Eli’nin olduğunu belirten Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangın, afet gibi olaylarda eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın imdadına koşuyor, ev eşyalarını baştan aşağı yeniliyor. İtfaiyemiz evlerde çıkan yangınları, Sevgi Elimiz de gönüllerdeki yangınları söndürüyor” ifadelerini kullandı.

