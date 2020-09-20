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Denizli’de bir köpek yemek aradığı sırada kafası konserve kutusuna sıkıştı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi ile köpek konserve kutusundan kurtuldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek arayan bir köpek sokakta konserve kutusunda bulduğu yiyeceği yemek istediği sıra kafası sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile konserve kutusuna kafası sıkışan köpek kurtarıldı.

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